Palworld-skaperne gir ut det neste spillet fra skaperen av Tales of Kenzera: Zau

HQ

For en liten stund siden ble det avslørt at Surgent Studios var på et sted med alvorlige problemer, som på grunn av å miste sin publiseringspartner for sitt kommende prosjekt, sto utvikleren overfor en potensiell nedleggelse og store permitteringer, men bestemte seg i stedet for å bare sette saken på pause mens den søkte etter en ny partner. Nå har de funnet denne partneren, på et ganske uventet sted...

Utvikleren av Tales of Kenzera: Zau kommer til å samarbeide med Palworld -skaperen Pocketpair i fremtiden, ettersom sistnevnte har bestemt seg for å støtte indie-studioet og ta det inn som sin første publiseringsinnsats representert ved sin publiseringsdivisjon Pocketpair Publishing.

Pocketpair har snakket om denne avgjørelsen i et innlegg på X, hvor det legges til: "Vi er glade for å kunngjøre at vårt første prosjekt som Pocketpair Publishing vil støtte et helt nytt skrekkspill fra @surgentstudios!

"SURGENT STUDIOS er et studio med en original tilnærming, og Pocketpair er glade for å støtte dem i full utstrekning.

"Vennligst se frem til fremtidige kunngjøringer for detaljer om spesifikke prosjekter!"

Surgent Studios' grunnlegger Abubakar Salim har tatt til X for å utdype dette ytterligere, og sier "Dette er energien jeg ønsker å se i spill i 2025 - utviklere som løfter hverandre opp, skaper sammen og driver bransjen fremover.

"Enorm kjærlighet til Pocketpair-teamet! Det er en utrolig ære å være det første partnerskapet som kunngjøres med @PocketpairPBLSH Vi har kokt sammen noe morsomt, og jeg gleder meg til å dele det med dere alle. Stay tuned!"

Når det gjelder Surgent Studios' spill , sies det å være et isometrisk rollespill. ..