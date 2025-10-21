Gamereactor

Palworld

Palworld starter Halloween-feiringen senere denne uken

Pocketpair hevder at det er "noe mystisk som lurer i skyggene", men vil ikke fortelle oss hva det er ... ennå ...

HQ

Som vi alle vet, er det Halloween i neste uke. Denne amerikanske høytiden (ja, vi vet om dens irske røtter) feires nå over hele verden, og ingen steder er det mer tydelig enn i spillverdenen. Alle titler med en eller annen form for online-komponent har en tendens til å strø generøst med gresskar, skjeletter og andre ting som gjør høytiden til det den er, og 2026 vil ikke være noe unntak.

Nå har den offisielle Threads -kontoen for Palworld kunngjort at de er klare til å starte feiringen :

"Noe mystisk lurer i skyggene ... hva kan det være? Det finner vi ut 23. oktober...👀"

Bildet viser Zoe og Depresso, førstnevnte iført Halloween-antrekk, men hva som skjer med sistnevnte er ikke kjent i skrivende stund.

Palworld

