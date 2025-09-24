Palworld tar opp kampen mot life-sim-sjangeren med en koselig spinoff Palfarm

Nylig, under den siste Nintendo Direct, The Pokémon Company avslørte sin intensjon om å åpne liv-sim plass med den bedårende Pokopia. Selv om det uten tvil vekket interessen til mange, spesielt de som er desperate etter et nytt Animal Crossing -spill, ser det ut til at det også vil møte bratt konkurranse.

Utvikleren Pocketpair, som har kjempet med The Pokémon Company i noen tid over sin monster-taming og kampoverlevelsestittel Palworld, har nå kunngjort et spinoff-spill som også eksisterer i life-sim-delen. Spillet går under navnet Palfarm, og handler om å bygge opp et koselig bondeliv i en verden full av Pals skapninger.

HQ

Det er ingen utgivelsesdato knyttet til spillet ennå, og det finnes også bare en Steam-side som antyder at det først og fremst vil debutere på PC, men når vi snakker om det, tilbyr det en haug med tilleggsinformasjon om prosjektet.

Vi blir fortalt at du må bruke Pals for å dyrke landet og dyrke avlinger som kan høstes og brukes til å lage håndverk og til og med selge på øyas markedsplass. Du kan også kommunisere med Pals, gi dem gaver og på andre måter utvikle forholdet ditt til hver skapning. Du må også bruke Pals i kamp, men først og fremst for å avverge fæle Pals som dukker opp for å stjele ressurser og på andre måter skape kaos. På markedsplassen vil det til og med være en lurvete svartebørshandler som virker som en absolutt psykopat. Og til slutt vil flerspillerdelen være støttet, slik at du kan bygge drømmegården din sammen med venner eller helt alene.

Er du interessert av Palfarm?