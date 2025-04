Palworld-utviklerne er ikke fans av tilnavnet "Pokémon med våpen"

HQ

Helt siden Palworld først ble vist frem, har folk kalt det "Pokémon med våpen", og det av ganske åpenbare grunner. Men Palworld er ganske mye mer enn det, og derfor har Pocketpair forsøkt å riste av seg beskrivelsen, men uten å lykkes. Dette er hva kommunikasjonsdirektør og forlagssjef John "Bucky" Buckley forteller IGN i et intervju:

"Vi avslørte spillet for verden i juni 2021, så for ganske mange år siden. Vi la ut en trailer på det som kalles Indie Live Expo, som er et indiespillarrangement i Japan. Vi viste det først frem til det japanske publikummet, og vi fikk en veldig, veldig god mottakelse. Men veldig raskt fikk vestlige medier øynene opp for dette lille spillet, og vi ble veldig raskt, allerede i 2021, stemplet som en "viss franchise" pluss våpen. Dette er noe som har fulgt oss helt frem til i dag, til tross for at vi har gjort vårt beste for å riste det av oss."

Buckley innrømmer imidlertid at kallenavnet har bidratt til Palworlds enorme suksess, og han sier at det fortsatt er greit for folk å bruke det, selv om de, som han sier, ikke synes det er helt korrekt. Han ønsker derfor at folk skal få sin egen idé ved å prøve det ut og innse at likhetene ikke er så mange.