Palworld v1.0 lanseres i 2026 med massevis av nye funksjoner

Palworld-utvikleren Pocketpair har offisielt kunngjort at overlevelseshåndverksspillet vil få sin fulle 1.0-lansering neste år. Etter noen store oppdateringer som kommer ut konsekvent siden spillets utgivelse i januar i fjor, gjør Pocketpair seg klar for den fulle Palworld -opplevelsen.

I et innlegg på Palworlds sosiale medier får vi en påminnelse om hvor langt spillet har kommet, da vi blir fortalt om Sakurajima-oppdateringen, Feybreak og mer, som førte til nye venner, områder og mekanikker. Mer innhold er planlagt for denne store milepælen, men akkurat nå prioriterer Pocketpair noe annet med Palworld.

Spesielt ønsker de å fikse "quirks and jank" som Palworld er kjent for. Early Access-spill har lov til å være litt buggy, men i en 1.0-lansering er det ikke sikkert at fansen er like tilgivende. Arbeidet med å fikse Palworld begynner nå, slik at planene om å lansere v1.0 kan realiseres i 2026.