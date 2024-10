Palworld vil få en mobilversjon av PUBG-selskapet Krafton

HQ

Palworld PUBG tar steget fra PC, Xbox og PS5 til mobil. Krafton, den koreanske utgiveren bak PUBG Battlegrounds, spillet som populariserte Battle Royale-sjangeren, har signert en avtale med det japanske studioet Pocketpair om å utvikle en mobilversjon av Palworld.

Krafton kunngjorde i dag at de har sikret seg de globale rettighetene til å publisere Palworld, "Pokémon med våpen", på mobile enheter.

Krafton "planlegger å trofast tolke og implementere originalens viktigste morsomme elementer for å passe til mobilmiljøet", sa de, og bekreftet at spillet vil bli utviklet av 'PUBG STUDIOS' utviklingsteam, et kreativt studio under Krafton.

Spillet har solgt over 15 millioner eksemplarer, satt noen rekorder på Steam, og har nylig blitt utgitt på PS5, men ikke i Japan, hvor de nylig ble saksøkt av Nintendo og The Pokémon Company på grunn av patentbrudd.

Palworld får en ny oppdatering på PS5

I mellomtiden har Palworld PS5-versjonen nettopp mottatt v 0.3.9-oppdateringen, som fikser noen feil og forbedrer serverens FPS.

Rettssaken kan også utvides til USA, og selv om den prosessen vil være tids- og pengekrevende, står Pocketpair fritt til å signere en avtale med PUBG-selskapet om utgivelsen av Palworld på mobile enheter.