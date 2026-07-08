Palworld vil ikke få noen ytterligere prisøkning for å tilpasse seg lanseringen av versjon 1.0

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Med versjon 1.0 av « Palworld klar til lansering om et par dager, den 10. juli – med et spesifikt lanseringstidspunkt du kan lese mer om her – var det tidligere forventet at denne lanseringen ville bli ledsaget av en prisøkning for spillet, noe som ville øke prisen på grunnutgaven over den nåværende Early Access-prisen på 29,99 dollar. Dette vil imidlertid ikke lenger være tilfelle.

Utvikleren Pocketpair har gått ut på sosiale medier for å avsløre at Palworld ikke lenger vil få noen prisøkning, og at dette er «en liten måte å si takk på».

Utvikleren legger i tillegg til: «Vi er utrolig stolte av hvor langt Palworld har kommet. Takket være den fantastiske støtten fra spillerne våre har det blitt en suksess som overgår våre villeste drømmer.»

Alt dette kommer samtidig som det nylig er bekreftet atPalworld har passert 40 millioner spillere. Selv om dette ikke direkte tilsvarer 40 millioner solgte eksemplarer på grunn av at spillet er inkludert i Game Pass og lignende, er det et veldig tydelig bevis på at Pocketpair har tjent mye penger på Palworld gjennom årene.