Pamela Anderson i rollen som The Naked Gun

Vi er fortsatt ikke sikre på at vi trenger en reboot av The Naked Gun, men Hollywood bryr seg ikke om hva vi mener, og en slik film er på vei. Denne gangen er det Liam Neeson som skal spille løytnant Frank Drebin, Leslie Nielsens signaturrolle, men hvem som skal spille den kvinnelige hovedrollen (som i den opprinnelige trilogien ble spilt av Priscilla Presley) er ikke kjent.

HQ

Inntil nå. Som Deadline kan avsløre, har Baywatch-dronningen Pamela Anderson fått æren. Et uventet valg, kanskje, men hun har tidligere medvirket i både Scary Movie 3 og Superhero Movie (og hadde en liten rolle i Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan), så vi vet at hun har god komisk timing.

Vi vet også at Akiva Schaffer (kanskje mest kjent for gruppen The Lonely Island, men han regisserte også Chip 'n Dale: Rescue Rangers) står for regien, mens Seth MacFarlane (Family Guy) produserer.

Hva synes du om Pamela Anderson som objektet for Drebins kjærlighet?