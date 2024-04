Pamela Anderson kunne fått rollen som Dana Scully i The X-Files

HQ

På det gode gamle 90-tallet var det få bomber som kunne måle seg med Pamela Anderson, og den amerikansk-kanadiske skuespilleren ble en pin-up på utallige tenåringsgutters rom.

Faktisk var populariteten hennes så stor at hun var favoritt til rollen som Dana Scully i The X-Files, noe seriens skaper Chris Carter nylig avslørte i et intervju med Inverse.

Det var ledelsen i Fox som presset hardt på for å få Anderson i rollen, og de var slett ikke fornøyd med at Chris Carter valgte Gillian Anderson. I intervjuet forteller Carter om hvordan Fox -ledelsen sa:

"Hvor er sexappellen?".

Det faktum at Anderson var relativt ny på scenen gjorde heller ikke saken bedre, og Chris sa også i intervjuet at:

"Selv om Gillian er vakker, var hun ikke sexy for dem. For det første fordi de ikke forsto hva jeg prøvde å gjøre med serien. Og hun var ukjent, så det hjelper aldri."

Kunne du ha forestilt deg Pamela Anderson som Dana Scully?