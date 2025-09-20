Pamela Anderson skal produsere ny Barb Wire TV-serie

Det var ikke mangel på forferdelige tegneseriefilmer på 90-tallet, og Barb Wire var intet unntak - selv om den riktignok ga to veldig gode grunner til å se på. Nå ser det ut til at den velbevæpnede heltinnen er klar for et comeback. Ifølge Deadline planlegger Pamela Anderson og sønnene hennes å gjenopplive kultklassikeren gjennom sitt eget produksjonsselskap.

Pamela selv har angivelig ingen planer om å gå tilbake til rollen, så en ny skuespiller vil steppe inn som Dark Horses beinharde dusørjeger. Barb Wire ble skapt på begynnelsen av 90-tallet av Chris Warner og foregår i Steel Harbor, en lovløs by full av lyssky karakterer, der Barbara Kopetski tar på seg jobber - for den rette prisen. Hennes viktigste eiendeler, bortsett fra de mest åpenbare, er en motorsykkel og en skandaløs selvtillit.

Høres en Barb Wire -serie spennende ut for deg - og hvem ville du gitt hovedrollen?