Panamas president imøtegår Trumps påstander om å kreve tilbake Panamakanalen

I et direkte svar på USAs president Donald Trumps uttalelser til Kongressen avviser Panamas president, José Raúl Mulino, påstander om at den nordamerikanske lederens administrasjon krever tilbake Panamakanalen (via Reuters).

Mulino presiserte på en pressekonferanse at den nylige avtalen der det amerikanske investeringsselskapet BlackRock kjøpte majoriteten av det Hong Kong-baserte CK Hutchisons havnevirksomhet til en verdi av 22,8 milliarder dollar, ikke innebar noen endring i Panamas suverenitet over kanalen.

Avtalen hadde utløst Trumps kommentarer, som mange så på som et forsøk på å fremheve USAs innflytelse, men Mulino var raskt ute med å rette opp i dette. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.