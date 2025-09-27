Det var i februar at nyheten spredte seg som ild i tørt gress. Den japanske teknologigiganten Panasonic ville forsøke å selge TV-divisjonen sin, en beslutning som jeg syntes hørtes rett og slett trist ut. Heldigvis viste det seg ikke å være sant. Sitatet som lå til grunn for konklusjonen var tatt ut av sin sammenheng, og i løpet av et par dager etter at nyheten hadde spredt seg, hadde Panasonics sjef Yuki Kusumi dementert det hele og lovet kundene at TV-reisen deres var "langt fra over". Gode nyheter. Nå som de har rullet ut sitt nye flaggskip Z95B, kan vi ikke annet enn å smile som et barn i en godteributikk. Hvorfor det? Fordi akkurat nå er dette den beste OLED-TV-en du kan kjøpe.

HQ

Technics-høyttalere er plassert på undersiden og baksiden av hele skjermen, noe som gir denne TV-en en lydkvalitet som kan måle seg med et dyrere lydsystem.

Panasonic 77Z95B er i hovedsak basert på LGs fantastiske G5 -panel (W-OLED), som ofte omtales som "Four stack" fordi det består av fire fargelag i stedet for tre, slik tilfellet var tidligere. Tandemløsningen har gitt mer lys, noe LG mener var nødvendig for å kunne konkurrere med Samsungs mye omtalte QD OLED-teknologi som finnes i deres skjermer og Sonys modeller. Tandem-panelet har et teoretisk potensial til å nå opp til 4000 nits på topp, og den vedvarende, fungerende lysstyrken er nesten dobbelt så høy som før. Dette er uten å miste noen av de andre kvalitetene som LGEs OLED-paneler har tilbudt de siste ti årene.

Panasonics praktiske bordstativ er fortsatt det beste i sin klasse.

Fjorårets Z95A -modell var allerede en utrolig fin TV, men her har Panasonic tatt et stort steg fremover når det gjelder bildekvalitet, noe som merkes i det sekundet TV-en starter opp. Bildet er veldig levende, lyst og balansert, og det føles aldri overdrevet, slik jeg synes Samsungs flaggskip gjør ut av esken. Endelig ser HDR virkelig bra ut på en OLED-skjerm, og fargene er naturlige, selv uten artefakter eller distraherende elementer som knusing i gråtoneskalaen eller støy rundt gradienter. Som med LG G5 er det nå ikke noe problem å plassere denne TV-en i en fullt opplyst stue med vinduer på hver vegg. Det går helt fint å se på TV i fullt dagslys uten å lure på om man burde ha valgt en Micro-LED i stedet, for lysstyrkens skyld. UHDA-P3-målingen avslører også her en TV som treffer blink, da den ligger nær 99,9 % i Panasonics fantastiske Filmmaker Mode.

Når det gjelder ren bildekvalitet, er det praktisk talt ingenting på markedet som jeg har sett som kan konkurrere med denne TV-en. Jeg har vekslet mellom referansemateriale i 4K (demomateriale), litt HDR-spill og mye strømming i løpet av testfasen, og har kommet til den konklusjonen at jeg virkelig elsker bildet på denne TV-en, spesielt med Dolby Vision Dark aktivert. Bevegelsesutjevning er automatisk slått av, og bildet føles naturlig, men likevel moderne i måten det håndterer bevegelse og fargeskift på. Det er en renhet i bildet her som kunne tippe over til å bli altfor stilistisk, men det skjer aldri. I stedet er det balansert og fullpakket med dynamikk, med enten null prosent rystelser eller ekstremt lite, avhengig av hva jeg mater TV-en med. Spilløktene mine har også vært imponerende, og da tenker jeg ikke på ferdighetene mine i Splitgate 2, for jeg er ikke like rask som jeg pleide å være. I spillmodus er inngangsforsinkelsen 12,2 millisekunder, og gjengivelsen av både Cyberpunk 2077 og Senua's Saga: Hellblade II ser virkelig strålende ut her, mye takket være den anstendige lysstyrken.

5.1.2-lyd via en 160-watts forsterker gjør at denne TV-en høres bedre ut enn noe annet i sitt segment.

I motsetning til de fleste andre TV-skjermer i dag, er lyden i Panasonics flaggskipmodell virkelig, virkelig god. Technics Panasonic (eid av Panasonic) har fått i oppdrag å bygge inn ekte lyd som ikke krever (mer eller mindre, i hvert fall) at kunden supplerer med en lydplanke, og det har resultert i en skjerm som imponerer lydmessig. Technics har bygget inn høyttalere i en innfelt bjelke under skjermen, samt rundt selve kabinettet i en slags line array-løsning som spiller 5.1.2-lyd på en svært behagelig måte. Det betyr at spesielt 77-tommersversjonen av Z95B er litt tykkere enn for eksempel LG G5 rent chassismessig, men det ikke bare gjør meg ingenting, jeg anser det som positivt fordi TV-en blir enklere og mindre skjør å håndtere når den skal pakkes ut, flyttes eller monteres på veggen.

Lydsystemet heter "360° Soundscape Pro tuned by Technics" og det kalibrerer seg selv via aktiv romkompensering når det først startes opp, noe som fungerer veldig bra. Lyden som kommer ut av Technics -høyttalerne er sammenlignbar (rett opp) med Sennheiser Ambeo Plus (som jeg eier), og med tanke på at denne høykvalitetsenheten koster £1 300, er dette selvsagt en veldig fin bonus for alle som ønsker god lyd. Det eneste jeg egentlig ikke har tenkt å skryte av når det gjelder denne fantastiske TV-en, er fjernkontrollen. Den fungerer som den skal, og det er ikke noe galt med plasseringen av knappene, men hvis du kjøper en TV til flere tusen pund, bør fjernkontrollen selvsagt være laget av aluminium og ha et mer eksklusivt grunndesign enn dette.

Input lag i spillmodus er 12 millisekunder. Ikke fullt så bra som LG C5, men fortsatt utmerket.

Det er ingen tvil om at Panasonic virkelig har spilt med muskler denne gangen, og med hjelp av LGE har de bygget en OLED-TV som topper konkurrentene. Joda, 77Z95B er dyr, men til gjengjeld får du den beste OLED-bildekvaliteten på markedet akkurat nå og en lyd som lett kan sammenlignes med Sennheisers beste lydplanke. Hatten av, rett og slett. Hvis du vil ha det beste, må du rett og slett betale for det.