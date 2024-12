Panathinaikos' Mathias Lessort pådro seg en fryktelig skade som fikk flere vitner til å besvime

HQ

Alle tilskuerne fra Euroleague-kampen mellom Panathinaikos og Baskonia, som endte 104-69, ble stille da Mathias Lessort, fransk spiller fra det greske laget, pådro seg en forferdelig skade. Det var i begynnelsen av tredje omgang at centerspilleren falt på en unaturlig måte, vred om ankelen og tilsynelatende brakk hele venstre ankel.

Lessort tråkket ufrivillig på rivalen Chima Moneke med den andre foten, noe som førte til at all vekten hans falt på den venstre. Lessort kollapset skrikende av smerte, og kampen ble stoppet. Han pådro seg et brudd i leggbeinet på venstre ben.

Heldigvis ble verken skinnebeinet eller leddbåndene skadet. Han vil være ute av spill i rundt fire måneder. Det kunne ha vært verre, men det betyr ikke at det var mindre smertefullt, og det var også forferdelig å være vitne til.

Beviset er at i tillegg til Lessort måtte ni andre personer få legehjelp: ni personer besvimte, og én fikk hjerteinfarkt. Noen ble kjørt til sykehus, men ingen fikk alvorlige ettervirkninger.