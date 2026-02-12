Panathinaikos signerer den amerikanske stjernen Nigel Hayes-Davis, den tredje best betalte spilleren i EuroLeague

HQ

Panathinaikos har overraskende kunngjort signeringen av Nigel Hayes-David, en av de mest ettertraktede basketballspillerne i Europa, som ble kåret til MVP i EuroLeague Final Four i 2025, og hjalp Fenerbahçe med å vinne sin andre tittel... nettopp, mot Panathinaikos.

Panathinaikos' eier Dimitris Giannakopoulos kunngjorde signeringen på sosiale medier, og dermed ble det slutt på en budkrig mellom den greske klubben, Fenerbahçe Istanbul og Hapoel Tel Aviv. Alle ønsket å sikre seg talentet, som hadde forlatt EuroLeague til fordel for NBA i fjor sommer, til Phoenix Suns, men som i begynnelsen av måneden ble tradet til Milwaukee Bucks, og deretter ble vraket av laget.

Den 31 år gamle amerikaneren (født i Ohio) spilte for Fenerbahçe mellom 2022 og 2025. Han har spilt for flere NBA-franchiser, inkludert Los Angeles Lakers, Toronto Raptors og Sacramento Kings, før han kom til Europa: Galatasaray, Zalgiris Kaunas og Barcelona.

Hans nye kontrakt med Fenerbahçe løper fra nå og frem til 2028, og vil gjøre ham til en av de tre best betalte basketballspillerne i Europa, med en lønn på 10 millioner dollar, bak Vasilije Micic og Kendrick Nunn fra Hapoel Tel Aviv.