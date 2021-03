Panic Button vil gjerne slippe Valheim til Switch

Du ser på Annonser

Valheim har i voldsomt tempo solgt over fem millioner eksemplarer, og den svenske utvikleren Iron Gate AB lover å utvide og oppgradere sitt rollespill. Det er dog kun tilgjengelig til PC for øyeblikket, men titler som Valheim kommer vanligvis til konsollene før eller siden, og spesielt Switch virker som en ypperlig plattform å slippe det på. Og det håper Panic Button at de kan få til.

Panic Button er kjent for å bedre enn noen andre kunne presse fram storspill på Switch, og har sluppet porteringer av blant annet Rocket League, Warframe, Wolfenstein II: The New Colossus, Doom Eternal, Apex Legends og Subnautica. Panic Buttons produksjonssjef Dan Hernberg sier følgende til Nintendo Life:

"I'm not sure if this is my 'any game pick' but, right now I'm playing way too much Valheim and I would love to port that to Switch,"

For nå er dette bare ønskedrømmer fra hans side, men om noen noensinne skal få ansvaret for å portere Valheim til Switch, så bør Panic Button være førstevalget.