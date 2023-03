Panic er vert for en Playdate-presentasjon neste uke

HQ

Panic, selskapet bak Playdate håndholdt konsoll, har annonsert at neste uke vil det være vert for en presentasjon dedikert til konsollen, som vil utforske og se på en haug med nye spill og oppdateringer som kommer til plattformen.

Utstillingsvinduet skal holdes 7. mars kl. 17:00 GMT / 18:00 CET, og vil være 13 minutter langt og vil "fokusere noen nye spill som kommer veldig snart til den håndholdte, en oppdatering på Catalog (Panic's egen kuratert, på enheten og nettleserbutikken for Playdate-programvare) og mer."

Når showet finner sted, kan du se handlingen live her.

Og på toppen av denne presentasjonen har Panic også bekreftet at den siden lanseringen for mindre enn et år siden har sendt over 25 000 Playdate-enheter.