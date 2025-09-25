Panikk i California: "Veldig slemt ekorn" som "kommer ut av det blå" sender folk til legevakten, og nå setter de opp flygebladadvarsler over alt

HQ

Innbyggerne i denne vanligvis søvnige byen i Bay Area er i høyeste beredskap etter at et "veldig slemt ekorn" angivelig har angrepet minst to personer og sendt dem til legevakten. Flygeblad som advarer mot den pelskledde trusselen er nå klistret opp over hele nabolaget.

Joan Heblack, en av de berørte beboerne, beskriver møtet med ekornet i Lucas Valley-området som en scene som tatt rett ut av en skrekkfilm. "Den klamret seg fast i beinet mitt. Halen fløy opp hit. Jeg bare: "Få den av meg, få den av meg!", sier hun til lokal-TV.

Isabel Campoy hadde en lignende traumatisk opplevelse. Ekornet hoppet fra bakken til ansiktet hennes før det endte opp på armen hennes og etterlot seg et blodspor. Begge kvinnene overlevde, men måtte en tur på legevakten for å få behandling.

ANGREP EKORN PASS DEG!!!!!!!! // Shutterstock

Dette er en annonse:

Lokale myndigheter, og tilsynelatende ekornet selv, har tatt advarslene på alvor. Flygebladene advarer nå om at dette aggressive dyret "kommer ut av intet" og ikke er noen spøk. Mer enn fem personer har allerede blitt ofre.

Lisa Bloch fra Marin Humane bemerker at slik oppførsel vanligvis skyldes at mennesker mater ville dyr, men hun forsikrer lokalbefolkningen om at ekorn, selv om de er hevngjerrige, ikke er bærere av rabies. Likevel anbefales innbyggerne å unngå å friste den lille skrekken med snacks.

Inntil videre er San Rafael fortsatt på vakt og skanner trær og fortau etter byens nye firbente lovløse, og innbyggerne oppfordres til å holde avstand. Hva synes du om det? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!