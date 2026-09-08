Panini har kunngjort en samlekortserie basert på «The Legend of Zelda

HQ

Nintendo Direct-sendingen med fokus på «The Legend of Zelda» inneholdt ikke mange kunngjøringer utover en utvidet titt på The Legend of Zelda: Ocarina of Time og den nye spesialkonsollen Nintendo Switch 2, men Nintendo bekreftet at de planlegger å feire jubileet med flere initiativer resten av 2026 og tidlig i 2027, inkludert nye produkter (samt filmen, som fikk en offisiell tittel).

Under «Ocarina of Time»-segmentet fikk vi se den ekte okarinaen, som skal selges via Nintendo Store og faktisk vil komme i to versjoner: en okarina man kan spille på, og en elektronisk okarina.

Vi fikk også et første glimt av et nytt LEGO-sett basert på « The Legend of Zelda: Ocarina of Time, med Link og Epona.

Men den kanskje mest spennende kunngjøringen ble kun vist under den europeiske Nintendo Direct: det italienske kortselskapet Panini jobber med «The Legend of Zelda: Master Collection», en ny samling med samlekort med illustrasjoner fra hvert eneste spill i serien.

Dette bildet er så langt den eneste informasjonen vi har om kortsamlingen, men vi følger nøye med for å få mer informasjon om dette samarbeidet mellom Panini og Nintendo.