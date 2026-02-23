Panzer Dragoon II Zwei: Remake demo nå utgitt

Det har tatt Megapixel Studio og Forever Entertainment lang tid å lansere deres Panzer Dragoon II Zwei: Remake, som skulle lanseres i 2021. Nå er vi som kjent i 2026, og det har fortsatt ikke blitt lansert. Når det er sagt, ser det endelig ut til å være på vei.

Akkurat i tide til Steam Next Fest, har en spillbar demo blitt utgitt, slik at vi kan prøve Jean-Luc Lundis 'eventyr med dragen Lagi. Vi har også en trailer å dele, som du som vanlig kan finne nedenfor.

HQ

Panzer Dragoon II Zwei ble opprinnelig utgitt i 1996 for Saturn og ble enstemmig hyllet. Dessverre klarte ikke formatet å tiltrekke seg et stort publikum, og som et resultat var salget dårlig. Etter at Panzer Dragoon Orta ble utgitt til Xbox i 2002, viste Sega ingen interesse for serien og har siden bare holdt den i live ved å lisensiere merkevaren.