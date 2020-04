Panzer Dragoon: Remake får etterspurte funksjoner med ny oppdatering

Da Panzer Dragoon: Remake ble utgitt til Nintendo Switch for rundt en måned siden var det mange som ble skuffet over mangelen på kjærligheten denne klassikeren har fått, samt at mange funksjoner manglet. Megapixel Studios' produsent Benjamin Anseaume forteller nå overfor Panzer Dragoon World i et videointervju at mye av dette kommer til å fikses med patch v1.3.

På Twitter har de listet de viktigste funksjonene, selv om det ikke avsløres når oppdateringen slippes. Utover bedre drageanimasjoner og et par overraskelser for de som elsket originalen, skal spillet med oppdateringen kunne støtte 60fps. Vi kan utover dette se frem mot flere kontrollalternativer, som bevegelseskontroller med Joy-Cons, og et automatisk system for å sikte.

Ifølge Limited Run, som lager den kommende fysiske utgaven som slippes neste måned, er den versjonen som selges på kassett den oppdaterte versjonen. Panzer Dragoon: Remake kommer senere i år til PC og Google Stadia også.