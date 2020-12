Panzer Dragoon: Remake inntar Xbox neste uke

Du ser på Annonser

Panzer Dragoon: Remake kan allerede nytes på PC, PlayStation 4, Stadia og Switch - men ikke Xbox One. Vi har visst lenge at det var på vei til plattformen, men ikke nøyaktig når.

Nå har Megapixel Studio avslørt dette på Twitter med følgende beskjed:

"Panzer Dragoon: Remake is coming to #XboxOne! Mark this date - December 11th, and make sure you're on time"

Hvis det å ri på drager og skyte ting høres ut som noe for deg, bør du sjekke ut spillet. Ikke glem at Panzer Dragoon Orta også er spillbart på Xbox One og Xbox Series takket være bakoverkompatibilitet, hvis du ikke får nok med Panzer Dragoon: Remake.