Panzer Dragoon: Remake kommer "snart" til PC og PlayStation 4

Panzer Dragon: Remake ble sluppet til Switch tidligere i år, men allerede i fjor ble det bekreftet at det skulle komme til flere plattformer. I helgen fortalte utvikleren Forever Entertainment endelig mer om saken og skrev følgende på Twitter:

"Panzer Dragoon: Remake will be soon available on additional gaming platforms! First up: Steam, GOG, and Playstation 4"

Eksakt når "snart" er gjenstår å se. Forhåpentligvis er det denne måneden eller kanskje neste. Panzer Dragoon: Remake skal også slippes til Stadia og Xbox One, men det blir på et senere tidspunkt.