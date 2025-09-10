Panzer Dragoon Zwei: Remake tar fly på TGS 2025

Vi Dragoon-fans lever et tøft liv. Men etter mange års stillhet ser det endelig ut til at vi har en grunn til å juble, selv om det selvfølgelig er farlig å feire for tidlig. Det er nå bekreftet at Panzer Dragoon Zwei: Remake vil være spillbart på årets Tokyo Game Show. Det er mer enn syv år etter at spillet først ble annonsert av Forever Entertainment, og nå er det endelig klart til å bli vist frem for publikum.

HQ

Forever sto også bak nyinnspillingen av det første spillet, som ble lansert for fem år siden, og som ærlig talt ikke levde helt opp til våre høye forventninger. Men Zwei står på tryggere ben helt fra starten. Det er et betydelig sterkere spill enn originalen, spekket med alt det som gjorde Dragoon så bra, bare skrudd opp til elleve. Intense rail-shooter-sekvenser, dynamiske bosskamper og muligheten til å velge forskjellige ruter for ekstra gjenspillingsverdi. Hva er ikke å elske?

I tillegg introduseres nye systemer, som Berserk Attack og Pandoras eske, der spillerne kan låse opp ekstra innhold, modifikatorer og alternative oppdrag etter å ha fullført kampanjen. Musikken har også fått en oppgradering, med både det originale lydsporet og en nyarrangerte versjon av Saori Kobayashi. Grafikken har blitt polert for å føles moderne, samtidig som den er tro mot originalens stil, og spillerne vil kunne velge mellom klassiske eller moderne kontrollskjemaer.

Prisen? Bare $ 25 for hele pakken. Og selv om vi fortsatt ikke vet nøyaktig når Zwei kommer i butikkhyllene, tyder det faktum at det endelig blir vist frem på TGS på at lanseringen kan være nærmere enn vi tror.

Så, er du klar for Zwei nyinnspilling?