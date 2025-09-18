Panzer Dragoons åndelige etterfølger, Through Blood and Dragons: Dragon Wars, viser sin nye trailer i forkant av lanseringen i oktober

Da jeg så at spillets tittel inneholdt ordet drage to ganger, smilte jeg. Men da jeg så at Through Blood and Dragons: Dragon Wars er som et kjærlighetsbrev til en klassiker som Panzer Dragoon, hoppet jeg opp av stolen.

Den nye traileren som skaperne Dream Foundry Games presenterte på Convergence Games Showcase, utstråler kjærlighet til dette verket, samtidig som den fornyer det ved å la oss være både den bueskytende dragerytteren i et on-rails skytespill og en ekte drage som spytter ildkuler til høyre og venstre.

Og det beste av alt er at vi ikke engang trenger å vente lenge på å spille det, for Through Blood and Dragons: Dragon Wars slippes på PC via Steam 28. oktober 2025. Sjekk det ut nedenfor.