Paper Mario 2: The Thousand Year Door-remasteren er allerede en bestselger

Selv om det foreløpig ikke er bekreftet flere nye utgivelser i Nintendos mest elskede serie, ser det ut til at alle spillere allerede ser frem til 23. mai og retur av Paper Mario 2: The Thousand-Year Door, denne gangen på Nintendo Switch.

Gamecube-klassikeren fyller 20 år i 2024 og huskes som et av de beste Mario-spillene, og nå har vi fått flere data som bekrefter at vi har en ny hit i vente. Ikke bare ligger spillet øverst på Amazons bestselgerliste, det er også utsolgt mer enn to måneder før lanseringen. Det betyr at det allerede selger bedre enn fremtidige store utgivelser som Dragon's Dogma 2, Princess Peach: Showtime! og Rise of the Ronin, som kommer denne uken.

Har du forhåndsbestilt Paper Mario 2: The Thousand Year Door ennå? Hvis ikke, bør du skynde deg å sikre deg et eksemplar, for det ser ut til at de kommer til å fly ut av alle butikker, selv om det forhåpentligvis kommer flere eksemplarer før lanseringen, med tanke på etterspørselen.

