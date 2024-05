HQ

Etter Super Mario RPG og Mario vs. Donkey Kong kommer Nintendos siste nyinnspilling av en klassisk Mario-tittel i form av Paper Mario-oppfølgeren The Thousand Year Door. Mario er tilbake i sitt 2D-jeg, og som du sikkert kan gjette ut fra spillets tittel, er han på jakt etter Thousand Year Door.

Eller rettere sagt, han og hans sammenraskede team jakter på syv krystallstjerner som kan brukes til å åpne døren. Katalysatoren for denne reisen, som for de fleste av Marios eskapader, er en tilfangetatt prinsesse Peach, men i stedet for å ta seg frem til henne på en plattform, må han denne gangen kjempe seg forbi tradisjonelle og mindre tradisjonelle fiender i en rekke scenelignende kamper og utforske den levendegjorte bildeboken som er verden rundt ham.

Når du setter seil mot Rogueport - det sentrale knutepunktet i spillets historie og der reisen din begynner - blir du umiddelbart møtt av lyse, livlige bilder som gir verden et overdrevet liv som bare finnes i bøker, skuespill og tegneserier. Alle disse stilene blandes på en fantastisk måte i Paper Mario: The Thousand Year Door, og den oppdaterte grafikken er en umiddelbar fryd for øyet. Det er ikke bare den pittoreske bakgrunnen som er vakker, for det er lagt ned mye arbeid i å gi liv til figurene også. Mario har aldri vært så sjarmerende som i sitt 2D-jeg, der munnen hans åpner seg på vidt gap ved hver nye oppdagelse, og etter å ha vunnet hver kamp vender han seg mot spilleren med tommelen opp. Mange av uttrykkene er mindre detaljer, men de er merkbare og viser at det er lagt ned mye arbeid i å bringe dette rollespillet opp til en mer moderne standard.

Apropos karakterene, det er ikke bare utseendet deres som skinner i dette spillet. Som en stort sett stille hovedperson (bortsett fra de vanlige wa-hooene), blir Mario satt litt på sidelinjen, men mange av NPC-ene, gruppekameratene og til og med skurkene vil holde deg underholdt. Til tross for deres 2D-karakter, er det ingen som faller til ro i dette rollespillet, og hver eneste person, pingvin, Koopa og Goomba du møter på din vei er fullpakket med personlighet. Dialogen er til stor hjelp her, og selv om tekstmengden du må gjennom i dette Mario-eventyret er betydelig, er den full av kvikk humor og interessante karakterdetaljer som holder fortellingen oppe selv i de langsommere øyeblikkene.

Paper Mario: The Thousand Year DoorHistorien er delt inn i kapitler, og hvert av dem følger eventyret ditt når du setter ut for å fange en av de syv krystallstjernene. Som med andre lignende artefakter i eventyrfilmer, spill eller TV-serier, er stjernene spredt over hele verden, og tar deg fra det endeløse mørket i Twilight Town til en kamparena i himmelen. Hvert kapittel er et mindre, komplett eventyr i seg selv, og områdene er fulle av ting du kan oppdage underveis. Når du har fullført hvert kapittel, får Mario gruppemedlemmer, power-ups og papirinspirerte evner, som kan låse opp flere områder i spillet og hjelpe deg med å løse enkelte gåter.

Papirflyet, papirbåten og de andre evnene er så kreativt implementert at det er vanskelig å ikke bli imponert over dem. Selv om ikke alle papirkreftene brukes på samme måte (det samme kan sies om de fleste av dine medspilleres evner), gir de konsistente og oppfinnsomme løsninger på gåter som belønner kreativ tenkning. Spillet er delt ganske tydelig mellom utforskning og kamp, der sistnevnte bare finner sted i en mellomsekvens eller hvis du møter en tilfeldig fiende ute og går. Som nevnt tidligere tar kampene deg med til et scenemiljø, komplett med rekvisitter og lys som kan falle ned på deg og motstanderne, samt et publikum du må imponere ved å treffe riktig.

Mario er ikke bare utstyrt med stampeskoene sine i dette spillet, men han har også tilgang til en hammer når du står overfor en fiende som du ikke kan hoppe på. Både skoene og hammeren oppgraderes over tid og gjør mer skade, og gjennom merkene dine kan du også gi dem spesielle trekk for å gjøre mer skade eller påføre fienden statuser. Partneren du har valgt, har også sine egne angrep, fra Koops' skall som kan løpe gjennom alle fiender på bakken, til Bobberys massive skadeeksplosjon. Gjenstandene du plukker opp er også veldig nyttige når det kniper, enten det er for å helbrede deg eller for å gjøre skade over hele linjen. Til slutt finnes det også spesialbevegelser som du får tilgang til jo flere krystallstjerner du samler. De kan gjøre alle slags ting, fra å gi deg massive forsterkninger til angrep og forsvar til å immobilisere alle på scenen.

Mye av kampene i Paper Mario: The Thousand Year Door handler om å trykke på riktig knapp til riktig tid. Trykk på A når du skal trampe på en fiende, så får du et nytt tramp gratis. Hold tilbake pinnen til du hører et pip, så gjør du mest mulig skade med hammeren din. Listen fortsetter, og det gjelder ikke bare angrep. Hvis du trykker på A når noe er i ferd med å treffe deg, kan du oppheve noe av skaden med en Guard. En Superguard krever mye bedre timing og at du trykker på B-knappen, men den vil gi fienden et skadepunkt tilbake. Det er en anstendig mengde dybde her, og sjefskampene er veldig morsomme på grunn av det, men de mer vanlige møtene begynner å bli litt kjedelige. Paper Mario: The Thousand Year Door er en ganske lang tittel, og mot slutten begynte jeg å hoppe over så mange møter jeg kunne, da monotonien med å smelle hver fiende med en hammer bare ble for sterk.

Ellers er Paper Mario: The Thousand Year Door et fantastisk rollespill som skiller seg ut som en unik perle i sjangeren. Det er ikke redd for å være lunefullt og rart, og det går heller ikke på akkord med å gjøre temaet i et Paper Mario-spill levende med sine interessante evner og mekanikker. Karakterene gjør dette spillet til en helhet, og skrivingen av dem holdt meg underholdt selv i de langsommere delene av historien. En verdig anbefaling for enhver fan av rørleggeren eller alle som ønsker å prøve en annen RPG-stil.