Paper Mario: The Thousand-Year Door blir en del av Nintendo Music

Nok et av den korpulente rørleggerens mange eventyr har blitt lagt til i Nintendo Music-appen, og denne gangen er det The Thousand-Year Door. Spillet ble, som du kanskje husker, gitt ut både til GameCube og senere laget på nytt til Switch, og heldigvis har Nintendo hatt den gode smaken å inkludere begge versjonene.

Observante fans har lagt merke til at Switch-versjonen inneholder betydelig flere spor - 275 totalt sammenlignet med GameCube-versjonens 111.

Kort sagt, det er mye musikk, og hvis du noen gang får lyst til å høre gjennom hele spillelisten, vil det ta deg nesten 14 timer å komme deg gjennom den. Det er også det første lydsporet fra noen av Mario RPG-titlene som blir gjort tilgjengelig i appen. Nintendo tar seg kanskje god tid, men de er i hvert fall på vei i riktig retning.

Hvilke spor fra The Thousand-Year Door er dine personlige favoritter?