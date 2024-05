Paper Mario: The Thousand Year Door er bestselger på de britiske box-listene

HQ

Paper Mario: The Thousand Year Door ble lansert på Nintendo Switch i forrige uke. En remaster av Mario RPG-klassikeren fra 2004, og det er det siste i Nintendos innsats for å puste nytt liv i noen av rørleggerens eldre titler.

Og det ser ut til at denne innsatsen lønner seg. Som rapportert av Chris Dring fra Gamesindustry.biz, er Paper Mario: The Thousand Year Door for øyeblikket nr. 1 på salgslistene for fysiske spill i Storbritannia. Det har overgått lanseringen av Super Mario RPG-remasteren fra i fjor, og salgstallene matcher Paper Mario: The Origami King.

Med vittige tekster, morsomt gameplay og levende grafikk imponerte Paper Mario: The Thousand Year Door oss i vår anmeldelse. Har du gitt spillet en sjanse?