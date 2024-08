Paper Mario: The Thousand Year Door og Luigi's Mansion 2 HD er allerede millionselgere

HQ

Nintendo har sluppet sin økonomiske rapport for første kvartal i inneværende regnskapsår, 1. april til 30. juni 2024, og vi har allerede kommentert selskapets betydelige fall i samlet fortjeneste, både innen maskinvare, programvare og mobilsegmentet.

Vi må imidlertid ta et lite forbehold på programvaresiden, for selv om rapporten indikerer en nedgang på 41,3 % i spillsalgsresultat sammenlignet med samme periode i fjor, har selskapet klart å få tre titler utgitt på Nintendo Switch til over én million solgte eksemplarer, og to av disse er førstepartsspill, mens ett tredjepartsspill ikke er offentliggjort.

Vi snakker om Paper Mario: The Thousand-Year Door og Luigi's Mansion 2 HD. Nyinnspillingen av Paper Mario (originalen ble utgitt på Gamecube i 2004) har solgt 1,76 millioner enheter siden lanseringen 23. mai. Remasteren av den andre delen av Luigi's Mansion 2 (som ble utgitt i 2013 for Nintendo 3DS) overgikk 1,19 millioner eksemplarer siden debuten 27. juni, noe som er en enda større suksess, hvis vi sammenligner datoene.

Begge er imidlertid utgivelser i slutten av livssyklusen for Switch, som viser tydelige tegn på utmattelse etter åtte år på markedet. Når det gjelder selskapets andre titler som er planlagt for dette regnskapsåret, håper Nintendo at med Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club den 29. august, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom den 26. september, Super Mario Party Jamboree den 17. oktober, Mario & Luigi: Brothership den 7. november og Donkey Kong Country Returns HD den 16. januar 2025 kan de forbedre disse resultatene og opprettholde de samme prognosene for regnskapsåret som de ga den 7. mai.

Metroid Prime 4: Beyond og Pokémon Legends: Z-A er også planlagt for 2025, men det er ukjent om de vil bli lansert i dette regnskapsåret, eller om de vil komme i det neste (sammen med lanseringen av ny maskinvare).

Tror du Nintendo Switchs utgivelsesplan for inneværende regnskapsår?