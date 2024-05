Paper Trail er et sjarmerende, men utfordrende lite top-down-puslespill med én sentral mekanikk som alle gåtene er bygget rundt: å brette et stykke papir.

Historien er papirtynn (beklager!), og den fungerer bare som et rammeverk for de ulike gåtene. Du spiller rollen som 18 år gamle Paige, den første jenta fra landsbyen som har fått tilbud om en plass på universitetet. Familien hennes er ikke glad for at hun forlater landsbyen, men hun ønsker å forfølge drømmen om en utdannelse, så hun forlater familien og legger ut på en reise mot et nytt liv.

Reisen hennes foregår på ulike papirark der spillverdenen og de ulike gåtene er plassert. Du starter vanligvis på den ene siden av papiret og må finne veien til utgangen, som ofte befinner seg i den andre enden av papiret.

På baksiden av papiret er det en lignende spillverden, men med andre plattformer og andre områder enn på forsiden, og du må nå brette papiret over hjørnene eller fra sidene for å lage en vei som Paige kan bruke for å komme seg til utgangen. Det høres kanskje enkelt ut, men det tok ikke lang tid før jeg kjørte meg fast. Du må virkelig tenke utenfor boksen for å finne ut av de mer kompliserte gåtene som du snart vil støte på.

Det virker som om utviklerne har skjønt at de har laget et utfordrende spill, for du har hele tiden muligheten til å få deler av, eller hele, løsningen på en gåte med ett enkelt knappetrykk. En tidslinje viser hvor papiret skal brettes og i hvilken rekkefølge det skal brettes.

Etter hvert som du kommer deg gjennom spillet, introduseres ulike nye mekanikker, for eksempel ulike plattformer du kan bevege deg rundt på, lysstråler som leder deg til de riktige stedene, eller statuer eller store steiner som du kan flytte på for å få dem til noen brytere som aktiverer en utgang eller lignende. Men i sentrum av det hele står foldemekanikken, og den fungerer veldig bra.

Den visuelle stilen er ganske unik, men det er ikke helt min stil. Spillverdenen ser nesten ut som om den er håndtegnet med akvarell, og den er fargerik og pen - det er nok en visuell stil som vil dele folk litt. Lydsporet er fint og avslappende, akkurat som det skal være i et spill av denne typen.

Paper Trail er et veldig fint puslespill, men det blåste meg ikke helt bort. Det er ikke noe galt med det som sådan, og de ulike gåtene burde gi en god del utfordringer, men det føles som om noe mangler. Uten at jeg klarer å sette fingeren på nøyaktig hva det er. Men det endrer ikke det faktum at det som er her fungerer fint, og Paper Trail er et godt valg for et lite og litt annerledes puslespill.