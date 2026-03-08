Par som krangler er temaet i neste sesong av Beef

HQ

Det er snart på tide at en av Netflix' mest kritikerroste serier kommer tilbake med en ny serie episoder som ikke er knyttet til hendelsene i den første sesongen. Etter å ha sett Ali Wong og Steven Yeun krig i det første kapittelet av Beef, nå er en ny sesong på vei og har premiere ganske snart på streamingplattformen.

Dette neste kapittelet vil gå bort fra to mennesker som gjør hverandres liv til et helvete, og i stedet fokusere på to par som blir viklet inn i all slags drama når en yngre duo blir vitne til en bekymringsfull kamp mellom en eldre duo. Det sier seg selv at slike ting ikke bare forsvinner.

Den yngre duoen består av Cailee Spaeny og Charles Melton, mens det eldre paret har Oscar Isaac og Carey Mulligan i hovedrollene, og i Beefs andre episode er også Youn Yuh-jung og Song Kang-ho med.

Synopsis for neste sesong kan du se nedenfor, i likhet med den siste traileren, og de nye episodene har premiere så snart som 16. april.

"Beef vender tilbake med en ny rollebesetning og en ny "Beef," som et Gen-Z-par er vitne til en alarmerende kamp mellom deres Millennial-sjef og hans kone."