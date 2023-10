Paradox og The Lamplighters League-utviklerne går hver til sitt

HQ

Harebrained Schemes' The Lamplighters League ble ingen suksess. Til tross for flere gode anmeldelser har salget av spillet rett og slett ikke innfridd de høye forventningene til Paradox, og nå har det svenske forlaget valgt å kutte båndene til studioet. Dette til tross for at Paradox tidligere har investert 7,5 millioner dollar i det Seattle-baserte selskapet som tidligere har gitt oss Shadowrun og Shadowrun Returns.

Paradox Administrerende direktør Charlotta Nilsson sier følgende om situasjonen:

"Vi og HBS' ledelse har diskutert hva som skal skje etter lanseringen av The Lamplighters League, men et nytt prosjekt eller en oppfølger i samme sjanger var ikke i tråd med våre porteføljeplaner."

"Derfor mener vi at en separasjon vil være den beste veien videre. Vi er veldig glade for at dette talentfulle og begavede studioet får muligheten til å fortsette, og vi gleder oss til å se hva de vil lage videre."

Harebrained lover å fortsette å støtte og utvikle The Lamplighters League frem til slutten av året, men etter det må studioet lete etter investorer som er villige til å støtte prosjektet videre inn i fremtiden.

Vi krysser selvsagt fingrene for at The Lamplighters League trosser oddsen og fortsetter å blomstre neste år, til tross for den nåværende mørke situasjonen.

Har du spilt The Lamplighters League, og hva synes du om spillet?

Takk, Gamesindustry.biz.