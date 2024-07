Paradox rapporterer et fall i driftsresultatet på 90 % i sitt siste kvartalsregnskap

HQ

Den svenske spillutgiveren og -utvikleren Paradox Interactive er kjent for sine store grand-strategy-spillserier som Europa Universalis, Crusader Kings og Hearts of Iron. Selskapet sliter imidlertid for tiden med sin økonomiske strategi. De er inne i en noe turbulent periode med flere skuffelser som har påvirket selskapets økonomi i betydelig grad.

PC Gamer rapporterer at ifølge det siste regnskapet som ble offentliggjort denne uken, har selskapet opplevd et dramatisk fall på 90 % i driftsresultatet. Fra et overskudd på 293 millioner svenske kroner i andre kvartal 2023, har det nå falt til bare 37 millioner svenske kroner i samme kvartal 2024. Dette skyldes først og fremst avskrivningene av det kansellerte spillet Life by You og tilhørende utviklingskostnader, som har kostet Paradox rundt 208 millioner svenske kroner.

Selv om Paradox fortsatt klarer å opprettholde et overskudd, skyldes det først og fremst etablerte titler som Crusader Kings 3, Victoria 3 og Hearts of Iron 4. "Vi avslutter årets andre kvartal med blandede følelser", sier administrerende direktør Fredrik Wester i en kommentar til regnskapet. "På den ene siden har kjernevirksomheten vår utviklet seg veldig bra, men på den andre siden tok vi den vanskelige beslutningen om å avlyse lanseringen av Life by You, ettersom spillet ikke ville kunne innfri forventningene våre."

Wester gir også uttrykk for at selskapet har gjort feil med flere av sine risikable prosjekter de siste årene. "Det er tydelig at vi har tatt feil avgjørelser i flere prosjekter, spesielt utenfor vår kjernevirksomhet, og dette må endres." legger han til. Med fokus på å styrke det velkjente kjerneområdet ser det ut til at Paradox vil bevege seg bort fra risikofylte prosjekter og i stedet prioritere tryggere satsinger som Europa Universalis 5.