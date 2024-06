Paradox' Sims-konkurrent Life by You er kansellert

HQ

De som venter på Paradoxs Sims-lignende Life by You bør kanskje sette seg ned et øyeblikk, for vi må fortelle dere at spillet ikke kommer. Etter lang ventetid og Early Access-lanseringsvindu etter Early Access-lanseringsvindu som ikke har blitt innfridd, er det endelig på tide å si at spillet er godt og vel dødt.

Dette ble kunngjort i går kveld av Paradox' viseadministrerende direktør Mattias Lilja, som skrev følgende i et blogginnlegg:

"Dessverre har vi bestemt oss for å avbryte utgivelsen av vår etterlengtede livssimulering Life by You. Dette var en utrolig vanskelig avgjørelse å ta, og er en klar svikt fra Paradox' side i forhold til å innfri både våre egne og samfunnets forventninger... For noen uker siden bestemte vi oss for å vente med Early Access-utgivelsen for å revurdere Life by You, da vi fortsatt følte at spillet manglet noe på noen viktige områder. Selv om en tidsforlengelse var et alternativ, ble det klart for oss at veien frem til en lansering som vi følte oss trygge på, var altfor lang og usikker da vi tok den pausen for å få et bredere syn på spillet."

Etter den ubestemte forsinkelsen for noen uker siden visste vi at ting ikke så bra ut for Life by You. Men kanskje kunne utviklingen ha fortsatt, og en dag blitt det spillet folk håpet at det skulle bli. Eller kanskje ikke, og det ville alltid ha vært et rot. Uansett har strømmen blitt slått av nå, og Life by You har dødd en skuffende, om enn begivenhetsløs død.