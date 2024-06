Paradox Tectonic stengt etter kansellering av Life by You

HQ

Kort tid etter kunngjøringen om at Sims-konkurrenten Life by You ikke kommer til å bli utgitt ettersom den hadde blitt kansellert helt, har Paradox delt nyheten om at studioet som jobber med spillet, Paradox Tectonic, også har blitt stengt.

"Dette er en vanskelig og drastisk nyhet for våre kolleger i Tectonic, som har jobbet hardt med Life by You's Early Access-utgivelse," sa Fredrik Wester, administrerende direktør i Paradox Interactive på et nettstedinnlegg. "Dessverre må vi ta den tøffe avgjørelsen om å legge ned studioet etter at deres eneste prosjekt er kansellert. Vi er dypt takknemlige for deres harde arbeid med å prøve å ta Paradox inn i en ny sjanger."

Dette er forventet med tanke på spillets kansellering, men vi håper at de berørte kan finne veien tilbake til sine føtter snart nok. Studioet besto av 24 personer, så det var ikke en stor utvikler, men det er likevel et slag å se et spill som hadde vært under arbeid i fem år bli kastet i avløpet sammen med studioet som jobbet med det.