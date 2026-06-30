Paraguay sjokkerer Tyskland i straffesparkkonkurransen – Tyskland går igjen glipp av åttendedelsfinalen i VM

HQ

Allerede på dag 2 av 32-delsfinalene i VM skjedde det en stor overraskelse: Tyskland tapte på straffesparkkonkurranse mot Paraguay og er dermed slått ut, noe som forlenger deres forferdelige rekke til et tredje VM: siden de ble verdensmestere i 2014, har de ikke klart å nå åttendedelsfinalen i 2018, 2022 og nå 2026, og har tapt i denne nye utslagsrunden. Det ser ut til at Lineker hadde rett likevel...

Tyskland forlater VM med to seire, mot Curaçao og Elfenbenskysten, og to tap mot Ecuador og nå Paraguay. Jonathan Tah (som tidligere fikk et mål kontroversielt annullert av VAR), Nick Woltemade og Kai Havertz bommet på straffesparkene sine i den avgjørende straffesparkkonkurransen, der den paraguayanske målvakten Orlando Gill reddet to av dem. Han bidro til å skrive historie: Tyskland hadde aldri tapt en straffesparkkonkurranse i VM, selv om Manuel Neuer brøt sin uønskede rekord da han reddet et straffespark for første gang på to år.

Tidligere på mandag slet Brasil, men unngikk en potensiell lignende situasjon da de slo Japan 2–1 i siste minutt av ordinær tid med et mål av innbytteren Martinelli, på samme måte som Canada gjorde mot Sør-Afrika.

Brasil møter vinneren av kampen mellom Elfenbenskysten og Norge søndag 5. juli kl. 22.00 CEST, 21.00 BST, og Paraguay møter vinneren av kampen mellom Frankrike og Sverige lørdag 4. juli kl. 23.00 CEST, 22.00 BST. Blir dette slutten for Julian Nagelsmann som hovedtrener for Tyskland?