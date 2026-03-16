Paralympiske vinterleker 2026 Milano-Cortina 2026: fullstendig medaljetabell
Kina dominerer i de paralympiske vinterlekene, og Oksana Masters er den mest dekorerte enkeltutøveren.
De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina 2026 ble avsluttet søndag, med en klar dominans av Kina, men med den ukrainskfødte amerikaneren Oksana Masters, født i 1989 med flere beinfeil forårsaket av stråling fra Tsjernobyl, som den mest dekorerte, med fem medaljer, inkludert fire gull, i tillegg til hennes 24 paralympiske medaljer totalt. Hun har vunnet medaljer i langrenn og skiskyting, men hun har også vunnet gull i sommerlekene i roing og sykling.
Den spanske skiløperen Audrey Pascal vant fire medaljer i lekene, to gull, ett sølv og én bronse, og brødrene Aigner, Veronika og Johannes dominerte i alpint med 13 medaljer til sammen, inkludert alle de syv gullene. Til slutt beseiret USA Canada i ishockey, den tredje paralympiske finalen på rad, og samme resultat som i vinter-OL forrige måned...
De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina 2026: full medaljetabell
- Kina, 15 (G), 13 (S), 16 (B), 44
- USA, 13 (G), 5 (S), 6 (B), 24
- Russland, 8 (G), 1 (S), 3 (B), 12
- Italia, 7 (G), 7 (S), 2 (B), 16
- Østerrike, 7 (G), 2 (S), 4 (B), 13
- Frankrike, 4 (G), 4 (S), 4 (B), 12
- Ukraina, 3 (G), 8 (S), 8 (B), 19
- Canada, 3 (G), 4 (S), 8 (B), 15
- Nederland, 3 (G), 3 (S), 1 (B), 7
- Sverige, 3 (G), 0 (S), 4 (B), 7
- Tyskland, 2 (G), 6 (S), 9 (B), 17
- Norge, 2 (G), 4 (S), 2 (B), 8
- Sør-Korea, 2 (G), 4 (S), 1 (B), 7
- Sveits, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6
- Spania, 2 (G), 1 (S), 1 (B), 4
- Tsjekkia, 1 (G), 4 (S), 1 (B), 6
- Hviterussland, 1 (G), 1 (S), 0 (B), 2
- Kasakhstan, 1 (G), 0 (S), 1 (B), 2
- Japan, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4
- Finland, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2
- Australia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2
- Polen, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2
- Brasil, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
- Storbritannia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
- New Zealand, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
- Slovakia, 0 (G), 0 (S), 3 (B), 3
- Latvia, 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1