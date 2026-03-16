Paralympiske vinterleker 2026 Milano-Cortina 2026: fullstendig medaljetabell

De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina 2026 ble avsluttet søndag, med en klar dominans av Kina, men med den ukrainskfødte amerikaneren Oksana Masters, født i 1989 med flere beinfeil forårsaket av stråling fra Tsjernobyl, som den mest dekorerte, med fem medaljer, inkludert fire gull, i tillegg til hennes 24 paralympiske medaljer totalt. Hun har vunnet medaljer i langrenn og skiskyting, men hun har også vunnet gull i sommerlekene i roing og sykling.

Den spanske skiløperen Audrey Pascal vant fire medaljer i lekene, to gull, ett sølv og én bronse, og brødrene Aigner, Veronika og Johannes dominerte i alpint med 13 medaljer til sammen, inkludert alle de syv gullene. Til slutt beseiret USA Canada i ishockey, den tredje paralympiske finalen på rad, og samme resultat som i vinter-OL forrige måned...

De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina 2026: full medaljetabell



Kina, 15 (G), 13 (S), 16 (B), 44

USA, 13 (G), 5 (S), 6 (B), 24

Russland, 8 (G), 1 (S), 3 (B), 12

Italia, 7 (G), 7 (S), 2 (B), 16

Østerrike, 7 (G), 2 (S), 4 (B), 13

Frankrike, 4 (G), 4 (S), 4 (B), 12

Ukraina, 3 (G), 8 (S), 8 (B), 19

Canada, 3 (G), 4 (S), 8 (B), 15

Nederland, 3 (G), 3 (S), 1 (B), 7

Sverige, 3 (G), 0 (S), 4 (B), 7

Tyskland, 2 (G), 6 (S), 9 (B), 17

Norge, 2 (G), 4 (S), 2 (B), 8

Sør-Korea, 2 (G), 4 (S), 1 (B), 7

Sveits, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6

Spania, 2 (G), 1 (S), 1 (B), 4

Tsjekkia, 1 (G), 4 (S), 1 (B), 6

Hviterussland, 1 (G), 1 (S), 0 (B), 2

Kasakhstan, 1 (G), 0 (S), 1 (B), 2

Japan, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4

Finland, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2

Australia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

Polen, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

Brasil, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Storbritannia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

New Zealand, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Slovakia, 0 (G), 0 (S), 3 (B), 3

Latvia, 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1

