Paramore-frontkvinne Hayley Williams overrasker med 17 nye låter

Paramore Paramore slipper sjelden ny musikk om dagen, da rocke/pop-bandet vanligvis slipper et nytt album med noen års mellomrom. Det siste av dem kom i 2023, noe som betyr at vi er noe på vei til å få ny musikk fra dem. Selv om det er uklart om dette er i horisonten, har Hayley Williams, vokalist og frontfigur i bandet, sluppet massevis av ny musikk som enkelte fans kan glede seg over.

Ved å gå til hayleywilliams.net kan fansen nå lytte til 17 nye låter fra sangerinnen. Haken er at det ikke er så lett å få tilgang til dem, ettersom man må forbi et pseudo-passordsystem der koden kun gis til dem som har kjøpt den nyeste hårfargen fra Williams' Good Dye Young -selskap.

Ifølge Pitchfork inkluderer noen av de nye låtene spor som Kill Me, Negative Self Talk, Discovery Channel, med flere. Det store spørsmålet nå er om disse sporene vil bli gjort tilgjengelig for et bredere publikum, ettersom 17 låter utgjør et ganske stort album, som uten tvil vil tilfredsstille fans av bandet og den talentfulle sangeren.

yakub88 / Shutterstock.com

