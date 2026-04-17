Paramount bekrefter nye World War Z- og Transformers-filmer

Paramount er kanskje opptatt av det store oppkjøpet av Warner Bros. akkurat nå, men i stedet for bare å se på den skinnende nye IP-en de vil ha når avtalen går gjennom, ønsker de fortsatt å dyrke sine egne franchiser, med ferske nye filmer som kan være et skudd av adrenalin til kinoene, så vel som IPene i seg selv.

Som bekreftet på CinemaCon (via IGN), bekreftet Paramount at det vil komme nye bidrag i World War Z, Transformers, G.I. Joe, Paranormal Activity, Star Trek, Longlegs og Jackass-franchisene. Det er også snakk om mer Sonic the Hedgehog, som vi antar betyr flere prosjekter etter den allerede annonserte Sonic the Hedgehog 4.

World War Z Zombier har ikke hatt en ny film på 13 år, og selv om zombier er tilbake i stor stil i disse dager, må vi se hvordan handlingen utvikler seg i oppfølgeren, med tanke på at den opprinnelige filmen så ut til å ende på en ganske positiv måte for tilstanden i den ødelagte verdenen. Transformers er også litt av et hodebry. Den animerte Transformers One imponerte kanskje fansen og kritikerne, men den vant ikke stort på kino. Så det er sannsynlig at vi går tilbake til Michael Bay-stilfilmene, selv om Bay selv ikke står bak kameraet.