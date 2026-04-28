Paramount bemerker at de vil være nesten 50 % utenlandsk eid hvis Warner Bros.-avtalen godkjennes

Mens en amerikansk milliardær fører krig mot et land i Midtøsten, håper en annen å sjarmere noen av deres rikeste mennesker. Hvis David Ellison ønsker å kjøpe Warner Bros. og samtidig eie Paramount, trenger han noen mektige venner, og det antas at hvis avtalen går gjennom, vil nesten halvparten av Paramounts egenkapital være eid av indirekte utenlandske interesser.

Denne statistikken ble oppdaget i en nylig forespørsel fra Paramount til FCC. Paramount ønsket regjeringens godkjenning av den utenlandske eierandelen i selskapet, for å bidra til å få WB-avtalen gjennom. Ifølge Deadline sa Paramount at de utenlandske investeringene, inkludert en eierandel på 38,5 % som deles av tre investeringsfond fra Midtøsten, vil gi Paramount "større tilgang til kapital".

Paramount gjør oppmerksom på at ikke-amerikanske interessenter ikke får noen stemmekontroll og blir sett på som passive støttespillere, selv om de etter Warner-avtalen kan utgjøre ca. 49,5 % av det sammenslåtte selskapet. Det som bekymrer folk mest, ser ikke ut til å være utenlandsk stemmerett, men potensielle interesser som gjenspeiles i nyhetssyklusen til CBS og CNN, som begge vil bli holdt under Paramount-etiketten hvis avtalen går gjennom.

Det er for øyeblikket anslått at avtalen vil bli offisielt avsluttet innen september. De fleste av de regulatoriske hindringene Paramount kunne ha møtt, har blitt overvunnet. Det er noen som tror at det kan bli tatt rettslige skritt mot avtalen, men for øyeblikket ser det ut til å gå greit for Paramount og Warner Bros. å bli ett.