Paramount+ er den siste strømmetjenesten som fjerner originalt innhold.

Etter Netflix, Disney+, HBO Max og andre strømmetjenester har Paramount nå fjernet en rekke originalfilmer fra porteføljen på Paramount+. Flyttingen ser ut til å komme når produksjonsgiganten ønsker å redusere utgiftene til tjenesten, ettersom noen få andre foreslåtte seriefortsettelser tilsynelatende også har blitt fjernet.

Ifølge Deadline ser det ut til at det bare er engelskspråklige originaler som har blitt kuttet, inkludert The Burning Girls, One Night, The Killing Wind og The Serial Killer's Wife. Noen få innkjøpte verk har også blitt fjernet, som Accused og flere sesonger av Quantum Leap. Selv om de aldri fikk offentlig grønt lys, ser det ut til at alle som håpet på å se en ny sesong av Flatshare ikke lenger kan forvente det, ettersom det ikke lenger vil skje.

Deadline bemerker at dette også er en del av et forsøk på å fokusere Paramount+s portefølje på "Hollywood-franchiser, filmer og serier som har global masseappell", så til tross for de pågående problemene som plager serien, er Yellowstone-franchisen sannsynligvis en svært viktig del av denne strategien.