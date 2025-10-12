Paramount fornyer Dexter: Resurrection for en andre sesong

HQ

Fans av Dexter har lenge lurt på om etterfølgeren Dexter: Resurrection vil komme tilbake med flere episoder, eller om Paramount ikke har tenkt å ta serien videre. Nå har vi fått et svar.

Paramount har avslørt at Dexter: Resurrection har fått grønt lys for en andre sesong og vil komme tilbake med flere episoder i fremtiden. Det nevnes at forfatterrommet for prosjektet nå er åpent igjen, og at vi kan forvente at Michael C. Hall vender tilbake til sin mest kjente rolle, der han vil spille sammen med Jack Alcott.

Det er ikke satt noen dato for tilbakekomsten, men hvis manusene bare er i ferd med å bli skrevet, vil det være rimelig å anta at premieren vil være i enten slutten av 2026 eller 2027.