Paramount kansellerer TV-serien Halo etter to sesonger

Den andre sesongen av Paramounts Halo-serie var definitivt bedre enn den første, men det sier ikke så mye. Vi får dessverre ikke se om tredje gang er sjarmen. I alle fall ikke på SkyShowtime.

Paramount bekrefter overfor The Hollywood Reporter at Halo er kansellert etter sine to sesonger. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at Pablo Schreibers Master Chief ikke får fullføre kampen, da THRs kilder hevder at seriens produsenter håper å fortsette historien på en annen TV-kanal og/eller strømmetjeneste. De blir også fortalt at Paramount har støttet denne ideen, så ikke gi opp håpet ennå hvis du ønsket mer.

Vil du se Halo få en tredje sesong på Prime Video, HBO, Netflix eller et annet sted?