Paramount kutter opptil 3000 stillinger etter Skydance-fusjonen

HQ

Etter å ha fullført fusjonen med Skydance denne måneden, planlegger Paramount nå angivelig store reduksjoner i antall ansatte og tjenester. Ifølge kilder med innsikt i selskapets virksomhet forventes det at mellom 2000 og 3000 ansatte vil miste jobben innen november. Med andre ord rett før Paramounts kvartalsrapport - et øyeblikk som også markerer begynnelsen på en ny æra med fokus på kostnadsreduksjoner.

Oppsigelsene kommer ikke som noen overraskelse. Paramounts ledelse har tidligere signalisert at de har som mål å kutte minst 2 milliarder dollar i kostnader i forbindelse med, og umiddelbart etter, fusjonen. Skydance-grunnlegger David Ellison har også trådt inn som ny administrerende direktør og styreleder i Paramount Skydance, støttet av et nytt lederteam som inkluderer tungvektere i bransjen som Jeff Shell fra NBCUniversal, Cindy Holland, Dana Goldberg og Josh Greenstein.

Sammenslåingen gir også Ellison kontroll over flere store franchiser, blant annet Star Trek, South Park, SvampeBob Firkant, Teenage Mutant Ninja Turtles og Top Gun. I tillegg har han sikret seg en sjuårig eksklusiv avtale om UFC-rettigheter til en verdi av 7 milliarder dollar, og han har klart å lokke Stranger Things-skaperne bort fra Netflix.

Hvorvidt dette vil markere starten på en sterkere og mer vellykket æra for Paramount gjenstår å se. For de tusenvis av ansatte som er berørt, er utsiktene dessverre langt mer usikre - og de står nå overfor en brå og vanskelig overgang.