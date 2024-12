Paramount lager den styggeste genseren vi noensinne har sett ved hjelp av stygge Sonic

HQ

I dag har Sonic the Hedgehog klart å gjenopprette sin status som spillverdenens mest populære plattformmaskot etter Mario. En stor del av hans nyvunne fanskare er de svært populære filmene - men historien var nær ved å ende helt annerledes.

Da den første Sonic-filmen ble vist i en første trailer, holdt spillverdenen etter pusten. Sonic så ut som et mutert misfoster som bare kunne gjenkjennes hvis du myser mot et skarpt lys. Paramount fikk panikk av den overveldende kritikken og utsatte filmen i ett år mens Sonic ble redesignet, og den gamle fæle skapningen heter nå Ugly Sonic, som har blitt litt av en kultfavoritt.

Ugly Sonic dukket blant annet opp i storfilmen Chip 'n Dale: Rescue Rangers, hvor han hadde en ganske fremtredende rolle. Nå, som en del av markedsføringen av filmen Sonic the Hedgehog 3, støver Paramount av Ugly Sonic igjen, og denne gangen får han meget passende ikle seg en såkalt Ugly Christmas Sweater.

Dessverre er den ikke tilgjengelig for kjøp, men kan bare vinnes via denne siden, med den ulempen at den kun er ment for amerikanske statsborgere. Men ... genseren er så fryktelig stygg at vi bare måtte vise den til deg. Ta en titt på videoen nedenfor.

Den som har på seg denne på julaften i år, vil vinne Ugly Christmas Sweater-konkurransen, det er bare et faktum.

