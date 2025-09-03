Paramount og Activision inngår avtale om å lage en Call of Duty Movie

Ganske nylig rapporterte vi om nyheten om at Activision ønsket å lage en Call of Duty film og tilsynelatende at Paramount ønsket å sikre seg rettighetene til filmen. Vel, nå kan vi legge til at det absolutt skjer.

HQ

I en pressemelding bekreftes det at Activision og Paramount har inngått en avtale som vil se dette prosjektet bli en realitet. Det ser fortsatt ut til å være veldig tidlig i sin spede begynnelse, ettersom vi ikke har noen informasjon om handlingen, rollebesetning, premieretidspunkt eller noe annet å dele. Det vi vet er at filmen vil være en live-action-innsats, og at den vil være "designet for å begeistre sin enorme globale fanbase ved å levere kjennetegnene på det fansen elsker ved den ikoniske serien, samtidig som den dristig utvider franchisen til helt nye målgrupper."

Activisions president, Rob Kostich, har uttalt seg om å lage en Call of Duty film: "Med Paramount har vi funnet en fantastisk partner som vi vil samarbeide med for å ta den viscerale, fantastiske actionen til det store lerretet i et avgjørende filmatisk øyeblikk. Filmen vil hedre og bygge videre på det som har gjort denne serien stor i utgangspunktet, og vi gleder oss til å komme i gang. Vårt felles mål er ganske enkelt - å skape en uforglemmelig storfilmopplevelse som publikum elsker, og som også begeistrer og inspirerer nye fans av serien."

Som forventet har Paramounts administrerende direktør og styreformann, David Ellison, også kommentert prosjektet og lagt til: "Å bli betrodd av Activision og spillere over hele verden å bringe dette ekstraordinære historiefortellende universet til det store lerretet er både en ære og et ansvar som vi ikke tar lett på. Vi nærmer oss denne filmen med den samme disiplinerte, kompromissløse forpliktelsen til fortreffelighet som ledet oss i arbeidet med Top Gun: Maverick, og sørger for at den holder den eksepsjonelt høye standarden som denne serien og fansen fortjener. Jeg kan love at vi er fast bestemt på å levere en filmopplevelse som hedrer arven etter dette unike varemerket - og som begeistrer mangeårige fans av Call of Duty samtidig som den fenger en helt ny generasjon."

Det er uklart hvilken tid Call of Duty filmen vil foregå i eller hvilken (om noen) spillserie den vil være basert på. Når det er sagt, hva foretrekker du: en Black Ops, Modern Warfare, World War, eller Advanced Warfare film?