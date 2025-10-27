Paramount omdøper angivelig Sonic 4 til Sonic CD

HQ

Det ser ut til at Paramount vurderer et nytt navn for den fjerde filmen med det blå pinnsvinet og vennene hans. Som ifølge nye rapporter vil bli kalt Sonic CD. En innsider hevder at navneendringen ikke bare vil tjene som en nostalgisk påminnelse for fans av spillene, men også koble seg til det antatte tidsreiseaspektet i den kommende filmen. Noe som tidligere har blitt rapportert om av minst en vanligvis veldig troverdig kilde.

Den antatte navneendringen kan også tyde på at Paramount ønsker å bryte med historien i de tre foregående Sonic the Hedgehog-filmene. Og denne gangen fokusere på noe nytt og kanskje litt friskere, i stedet for bare å lage enda en oppfølger. Vi kan bare vente og se.

Ville Sonic CD være et godt navn på den nye filmen?