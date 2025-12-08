Paramount planlegger fiendtlig overtakelse av Warner Bros. til 108.4 milliarder dollar

HQ

David Ellison og Paramount er fortsatt opptatt av å ta kontroll over Warner Bros. selv om det betyr at oppkjøpet vil være fiendtlig. Et nytt bud blir lansert direkte til aksjonærene, og ber om kontroll over hele Warner Bros. inkludert TV-virksomheten for 108,4 milliarder dollar.

Som Variety rapporterer, er dette et kontanttilbud som tar sikte på å kjøpe alle Warner Bros. sine utestående aksjer til 30 dollar per aksje. Netflix-avtalen, som er verdsatt til 82,7 milliarder dollar, men ekskluderer TV-avtalen, tilbyr en blanding av kontanter og aksjer. Netflix-avtalen er en bindende avtale, men det ser ut til at dette nye budet kan være en siste sjanse til å hindre at strømmetjenesten får tak i Warner Bros.

"Paramounts strategisk og finansielt overbevisende tilbud til WBD-aksjonærene er et bedre alternativ enn Netflix-transaksjonen, som gir dårligere og usikker verdi og utsetter WBD-aksjonærene for en langvarig regulatorisk klareringsprosess i flere jurisdiksjoner med et usikkert utfall sammen med en kompleks og ustabil blanding av egenkapital og kontanter", sier Paramount.

Representanter for Netflix og Warner Bros. Discovery har i skrivende stund ennå ikke kommentert saken. Det har vært en god del kritikk fra Hollywood-innsidere og kinogjengere etter kunngjøringen av Netflix-avtalen, ettersom det antas at vi kan se en slutt på kinolanseringer. Dette kan i teorien løses med et oppkjøp av Paramount, men det vil ikke sette en stopper for kritikken rundt monopoliseringen av filmverdenen.