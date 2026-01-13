Paramount saksøker Warner Bros. på grunn av det siste avviste oppkjøpstilbudet på 108 milliarder dollar

HQ

Warner Bros. Paramount har gjort det klart at Netflix er den partneren de ønsker i sin enorme oppkjøpsavtale, ettersom avtalen på 83 milliarder dollar som ble avtalt i slutten av 2025, fortsatt er den som går videre. Dette til tross for at Paramount Skydance fortsetter å øke sine tilbud til betydelig større verdier, med det forbehold at Paramount Skydance vil ha hele Warner Bros., mens Netflix bare vil ha underholdningsvirksomhetene.

Det siste budet fra Paramount var på utrolige 108 milliarder dollar, men Warner Bros. avviste det nesten umiddelbart fordi de ikke ønsket å selge hele virksomheten, og fordi de var redde for Paramount sine finansieringsmetoder, ettersom størstedelen av de 108 milliardene ville ha kommet fra et lån som ble tatt opp mot de to selskapene. Paramount var ikke fornøyd og hevder fortsatt at Warner Bros. sine grunner for å avvise tilbudet så raskt er urettferdige og feilaktige.

Nå har Paramount avslørt at de har gått til søksmål mot Warner Bros. ved Delaware Chancery Court, med det formål å avsløre noen av de mer obskure delene av hva Warner Bros. ønsker av et oppkjøp, samtidig som de forsøker å sette søkelyset på Netflix -avtalen.

I følge The Independent har administrerende direktør David Ellison i Paramount Skydance uttalt følgende.

"WBD har unnlatt å opplyse om hvordan de verdsatte Global Networks' andel av egenkapitalen, hvordan de verdsatte den samlede Netflix-transaksjonen, hvordan reduksjonen i kjøpesummen for gjeld fungerer i Netflix-transaksjonen, eller til og med hva som ligger til grunn for "risikojusteringen" av vårt kontanttilbud på 30 dollar per aksje.

"Vi saksøkte i morges Delaware Chancery Court for å be retten om å pålegge WBD å gi oss denne informasjonen, slik at WBDs aksjonærer har det de trenger for å kunne ta en informert beslutning om hvorvidt de skal legge inn sine aksjer i vårt tilbud."

Det er uklart hva som vil komme ut av dette søksmålet, ettersom det virker som om Warner Bros. først og fremst er veldig fokusert på Netflix -avtalen og gjør det de kan for å unngå Paramounts fiendtlige overtakelse. Situasjonen er likevel tåkete fordi, som Ellison uttrykker det, "WBD har gitt stadig nye grunner for å unngå en transaksjon med Paramount, men det de aldri har sagt, fordi de ikke kan det, er at Netflix-transaksjonen er økonomisk bedre enn vårt faktiske tilbud."