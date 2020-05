Paramount sikter seg inn på en ny G.I. Joe-film

En rapport fra Movieweb avslører via Variety at Paramount og Hasbro planlegger å slippe en ny G.I. Joe-film som skal følge opp den kommende Snake Eyes-filmen med Crazy Rich Asians-stjernen Henry Golding i hovedrollen. Per nå har ikke prosjektet fått en offisiell tittel, men manusforfatterne Joe Shrapnel og Anna Waterhouse har blitt ansatt for å skrive handlingen.

Paramounts planlagte G.I. Joe-film blir en reboot og annonseringen kommer sju år etter den seneste filmen i serien, G.I. Joe: Retaliation med Dwayne Johnson, Channing Tatum og Bruce Willis. Ettersåm den pågående epidemien har bremset filmindustrien, sammen med det faktum at alt fortsatt bare ligger på manusstadiet, er det uklart når den nye filmen vil påbegynne produksjonen, og vi regner ikke med at de begynner før en gang i 2021.

Liker du G.I. Joe-filmene?